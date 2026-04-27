Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che è inaccettabile che l’Iran abbia il controllo dello stretto di Hormuz. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione tra i due paesi riguardo alle attività militari e alle rotte marittime nella regione. L’attenzione si concentra sulla gestione di un passaggio strategico, cruciale per il commercio mondiale di petrolio. La posizione americana evidenzia la preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulla stabilità internazionale.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha dichiarato a Fox News che una “normalizzazione” non è possibile alla luce del modo in cui l’Iran gestisce il passaggio nello Stretto di Hormuz, sottolineando che Washington “non può tollerarlo”. Rubio ha criticato in particolare le condizioni poste da Teheran per una riapertura della rotta marittima tra cui il coordinamento con l’Iran, il pagamento di diritti di transito e le minacce di colpire le navi in transito affermando che tali richieste “non rappresentano una vera apertura”. Il capo della diplomazia americana ritiene tuttavia che “gli iraniani siano seri nei loro tentativi di uscire dalla loro situazione difficile, dato che il loro paese ha sofferto molti problemi”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Usa, Rubio: “Intollerabile che Iran gestisca Hormuz”

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