Stretto di Hormuz l' Iran conferma che è aperto ma avvisa Usa e Israele che colpirà le loro navi

L'Iran ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz rimane aperto, ma ha avvertito gli Stati Uniti e Israele che risponderà se attaccano le sue navi. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione crescente nella regione, con le autorità iraniane che hanno ribadito la propria posizione riguardo alle attività militari e navali nello stretto. Nessun dettaglio sulle azioni future è stato fornito.

L’Iran ha fatto chiarezza sullo stato dello Stretto di Hormuz, crocevia fondamentale per l’economia globale e snodo diventato centrale dopo l’attacco dell’asse Stati Uniti-Israele e la risposta di Teheran. Le forze armate iraniane hanno fatto sapere che lo Stretto non verrà chiuso ma anche che le navi Usa e israeliane che proveranno ad attraversarlo verranno colpite. Stretto di Hormuz aperto, la conferma dell'Iran "Colpiremo le navi di Usa e Israele" Perché lo Stretto è così importante Stretto di Hormuz aperto, la conferma dell’Iran Tiene banco il tema dello Stretto di Hormuz nel pieno delle ostilità tra Usa-Israele e Iran. Da Teheran hanno fatto chiarezza sullo stato attuale dello Stretto che è e resterà aperto ma dal quale non potranno passare navi americane o israeliane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

