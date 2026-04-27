Dopo l’attentato avvenuto presso un hotel nel centro di Washington, l’ex presidente ha commentato l’accaduto affermando che sua moglie si è spaventata e che viviamo in un mondo folle. Ha poi rilanciato l’idea di riaprire la sala da ballo nella West Wing, un progetto che prevederebbe la ristrutturazione di parte dell’edificio storico, sostenendo che in quella sala non si sarebbero verificati simili episodi.

Parla poco dopo l’attentato avvenuto all’ Hilton di Washington e sottolinea come nella sala da ballo che ha progettato nella West Wing, smantellando parte del vecchio edificio, tutto ciò non sarebbe mai avvenuto. Donald Trump era ancora con lo smoking indosso quando si è presentato alla sala stampa della Casa Bianca per una conferenza stampa improvvisata dopo l’attacco, avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Un incidente destinato a riaccendere i timori sulla sicurezza del presidente, già al suo terzo tentato assassinio. Come un uomo armato sia riuscito ad avvicinarsi così tanto al commander in chief è tutto da chiarire.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump dopo l’attentato: “Melania spaventata, viviamo in un mondo folle”. E rilancia la necessità della sala da ballo alla Casa Bianca

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