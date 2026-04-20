Iran Trump | Incontro con leadership Teheran? Non ho problemi se lo vogliono

Il giorno dopo, in Pakistan, si attende la firma di un accordo tra l’Iran e gli Stati Uniti. La giornalista di Fox News ha riferito di aver parlato con l’ex presidente statunitense, il quale ha dichiarato di non opporsi a un incontro con la leadership iraniana, qualora venga richiesto. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con possibili sviluppi sui negoziati in corso.

(Adnkronos) – Donald Trump è convinto che "domani sera in Pakistan" sarà firmato l'accordo con l'Iran come ha riferito oggi, lunedì 20 aprile, la giornalista di Fox News, Maria Bartiromo, rivelando in diretta tv di aver parlato con il presidente. "Mi ha detto che si aspetta che l'Iran firmi un accordo domani sera in Pakistan.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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