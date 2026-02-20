Il governo degli Stati Uniti sta considerando un attacco mirato contro l’Iran per spingere Teheran a negoziare sul suo programma nucleare. La portaerei G. Ford si trova nel Mediterraneo, pronta a intervenire. Donald Trump ha parlato di un’azione limitata come primo passo, minacciando una campagna più ampia nel caso in cui l’Iran non collabori. La decisione arriva mentre le tensioni tra i due paesi continuano ad aumentare. La situazione resta imprevedibile.

Roma, 20 febbraio 2026 - Un “attacco limitato” contro l’Iran per costringerla ad accettare le richieste Usa sul nucleare, se no una campagna militare più vasta, di settimane, per rovesciare il governo degli Ayatollah. Trump sta valutando la prima ipotesi, già anticipata ieri sera dal Wall Street Journal, per ottenere quell’accordo sul nucleare che Teheran continua ad aggirare. "Credo di poter dire che lo sto prendendo in considerazione”, ha ammesso con i giornalisti riguardo a un raid limitato. Una spinta alle trattative. Un attacco mirato su siti militari e governativi, una ‘spinta’ alle trattative senza scatenare una reazione di Teheran contro le basi Usa e contro Israele.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran Usa, Trump valuta un attacco limitato per ‘convincere’ Teheran a trattare sul nucleare. La portaerei G. Ford è nel Mediterraneo

Trump: Attaccheremo l'Iran se non tratta sul nucleare - 1mattina News 29/01/2026

