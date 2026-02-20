Iran Usa Trump valuta un attacco limitato per ‘convincere’ Teheran a trattare sul nucleare La portaerei G Ford è nel Mediterraneo
Il governo degli Stati Uniti sta considerando un attacco mirato contro l’Iran per spingere Teheran a negoziare sul suo programma nucleare. La portaerei G. Ford si trova nel Mediterraneo, pronta a intervenire. Donald Trump ha parlato di un’azione limitata come primo passo, minacciando una campagna più ampia nel caso in cui l’Iran non collabori. La decisione arriva mentre le tensioni tra i due paesi continuano ad aumentare. La situazione resta imprevedibile.
Roma, 20 febbraio 2026 - Un “attacco limitato” contro l’Iran per costringerla ad accettare le richieste Usa sul nucleare, se no una campagna militare più vasta, di settimane, per rovesciare il governo degli Ayatollah. Trump sta valutando la prima ipotesi, già anticipata ieri sera dal Wall Street Journal, per ottenere quell’accordo sul nucleare che Teheran continua ad aggirare. "Credo di poter dire che lo sto prendendo in considerazione”, ha ammesso con i giornalisti riguardo a un raid limitato. Una spinta alle trattative. Un attacco mirato su siti militari e governativi, una ‘spinta’ alle trattative senza scatenare una reazione di Teheran contro le basi Usa e contro Israele.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: USA-Iran, la portaerei Abraham Lincoln è sparita dai radar: Trump minaccia “rapidità e violenza” se Teheran non rinuncia al programma nucleare
Leggi anche: Usa, doppia portaerei contro l’Iran: la Ford affianca la Lincoln e alza la pressione su Teheran
Trump: Attaccheremo l'Iran se non tratta sul nucleare - 1mattina News 29/01/2026
Argomenti discussi: Stallo nel dialogo con l'Iran. 'Trump valuta attacchi nel weekend, ma non ha deciso'. Forze Usa in posizione; Trump: 'Cambio di regime in Iran? Sarebbe la cosa migliore'; Le notizie di giovedì 19 febbraio sulla situazione in Iran; Iran, gli Usa si preparano a operazioni prolungate: nel mirino siti nucleari e missilistici.
L'Iran annuncia, entro 2-3 giorni la bozza dell'accordo con gli USA. Trump valuta un attaAGI - La bozza dell'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti sul nucleare di Teheran sarà pronta entro 2-3 giorni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Non esiste una sol ... msn.com
Trump avverte l’Iran: Sto valutando un attacco limitato. Teheran: Bozza di accordo pronta entro 2 o 3 giorniIl presidente USA sta considerando un'operazione militare contro l'Iran per forzare un accordo sul nucleare. Teheran promette una bozza entro 3 giorni ... ilfattoquotidiano.it
Mercati cauti: bond solidi, #petrolio ai massimi per tensioni USA-Iran dopo l’ultimatum di #Trump. Rendimenti in attesa di #PMI, #PIL USA e #PCE. #EurUsd sotto 1,18, #yen stabile. Brent a 72$, sale il #grano, debole #cacao. urly.it/31dyxw #MpsNews #Market x.com
Secondo il Wall Street Journal il presidente Usa Donald Trump valuta un primo attacco mirato per forzare la mano e costringere l'Iran ad un accordo sul nucleare. - facebook.com facebook