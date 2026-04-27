Usa attentatore davanti ai giudici Polemica su controlli si alza sorveglianza

Da tv2000.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attentatore si è presentato davanti a un giudice negli Stati Uniti, mentre il presidente Trump ha fornito dettagli sull’attacco. La vicenda ha scatenato polemiche riguardo ai controlli di sicurezza, considerati insufficienti da alcuni. Nel frattempo, le misure di sorveglianza sono state rafforzate in vista della visita dei reali d’Inghilterra a Washington. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti tra le autorità e l’opinione pubblica.

Stati Uniti. L’attentatore davanti al giudice. Il Presidente Trump racconta l’attacco. Polemica per i pochi controlli, mentre si alza la sorveglianza per la visita a Washington dei reali d’Inghilterra. Servizio di Antonio Soviero TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

usa attentatore davanti ai giudici polemica su controlli si alza sorveglianza
© Tv2000.it - Usa, attentatore davanti ai giudici. Polemica su controlli, si alza sorveglianza

Usa, attentatore davanti ai giudici. Polemica su controlli, si alza sorveglianza

Video Usa, attentatore davanti ai giudici. Polemica su controlli, si alza sorveglianza

Notizie correlate

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: arrivato Vance, vicepresidente Usa. Si attenua la polemica su agenti Ice ai GiochiMILANO – Si attenua, almeno per il momento, la polemica sulla presenza, in Italia, degli agenti Ice di Donald Trump alle Olimpiadi Milano-Cortina...

Leggi anche: “L’attentatore di Washington odia i cristiani”. Trump alza il livello della “minaccia interna”: ora è rivolta alle radici religiose degli Usa

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Spari alla cena di Trump con i giornalisti, l’attentatore non sta collaborando; Assedio alla verità; Attentato a Trump, la missione di Cole Tomas Allen: il viaggio di 60 ore in treno, il check-in (regolare) in hotel; Attentato a Trump: tutti i buchi nella sicurezza dell'evento a Washington.

usa attentatore davanti aiCarlo da Trump, Araghchi da Putin(redazione esteri) Trump ha cancellato il vertice di Islamabad, ma il push diplomatico di Teheran continua. Oggi il ministro degli Esteri Abbas Araghchi è atterrato a Mosca, dove incontrerà Vladimir ... corriere.it

usa attentatore davanti aiUSA, spari alla cena con la stampa. Trump: Attentatore aveva diverse armiIl presidente Donald Trump ha parlato ai media alla Casa Bianca dopo gli spari ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.