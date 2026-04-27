Usa attentatore davanti ai giudici Polemica su controlli si alza sorveglianza

Un attentatore si è presentato davanti a un giudice negli Stati Uniti, mentre il presidente Trump ha fornito dettagli sull’attacco. La vicenda ha scatenato polemiche riguardo ai controlli di sicurezza, considerati insufficienti da alcuni. Nel frattempo, le misure di sorveglianza sono state rafforzate in vista della visita dei reali d’Inghilterra a Washington. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti tra le autorità e l’opinione pubblica.