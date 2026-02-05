Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | arrivato Vance vicepresidente Usa Si attenua la polemica su agenti Ice ai Giochi

Arriva a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, per i preparativi delle Olimpiadi 2026. La polemica sugli agenti Ice, coinvolti in alcune tensioni, si allenta temporaneamente, lasciando spazio a un clima più tranquillo tra le autorità italiane e americane.

MILANO – Si attenua, almeno per il momento, la polemica sulla presenza, in Italia, degli agenti Ice di Donald Trump alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha detto in Parlamento che, in ogni caso, saranno solo a protezione della delegazione Usa e in totale sintonia con le forze dell’ordine italiane. Intanto, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa in occasione dell’apertura delle Olimpiadi. Vance è arrivato con la moglie Usha e i loro figli ed è stato accolto da alcuni funzionari, tra cui l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Milano-Cortina 2026 si avvicina, con l’ICE destinato a rafforzare la sicurezza dell’evento.

Milano Cortina 2026 si sta rafforzando anche con agenti di sicurezza provenienti dalla Germania, oltre agli americani dell’Ice.

