Usa aggressore davanti al giudice Trump attacca | Non sono stupratore né pedofilo

Da tv2000.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi un uomo accusato di aver aperto il fuoco durante un evento dei media si presenterà davanti al giudice con due capi d’accusa. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato di non essere coinvolto in reati di natura sessuale, smentendo le accuse rivoltegli. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e si sta svolgendo in un clima di grande attenzione pubblica.

La sparatoria al gala dei media con Trump. Oggi l’aggressore Cole Thomas Allen siederà davanti al giudice con due capi d’accusa. Il presidente ha attaccato l’intervistatrice della Cbs quando gli ha letto un passo del manifesto scritto da Allen: “Non sono uno stupratore né un pedofilo”. Servizio di Caterina Dall’Olio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa, aggressore davanti al giudice. Trump attacca: “Non sono stupratore né pedofilo”

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