Usa aggressore davanti al giudice Trump attacca | Non sono stupratore né pedofilo

Oggi un uomo accusato di aver aperto il fuoco durante un evento dei media si presenterà davanti al giudice con due capi d’accusa. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato di non essere coinvolto in reati di natura sessuale, smentendo le accuse rivoltegli. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e si sta svolgendo in un clima di grande attenzione pubblica.

La sparatoria al gala dei media con Trump. Oggi l’aggressore Cole Thomas Allen siederà davanti al giudice con due capi d’accusa. Il presidente ha attaccato l’intervistatrice della Cbs quando gli ha letto un passo del manifesto scritto da Allen: “Non sono uno stupratore né un pedofilo”. Servizio di Caterina Dall’Olio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa, aggressore davanti al giudice. Trump attacca: “Non sono stupratore né pedofilo” Usa, aggressore davanti al giudice. Trump attacca: “Non sono stupratore né pedofilo” Notizie correlate Leggi anche: Donna accoltellata in via Libertà, l'aggressore davanti al giudice per la convalida del fermo Leggi anche: Una vittima dello stupratore seriale: "Avevo una corda stretta al collo. Ne sono sicura, voleva uccidermi" Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Spari alla cena di Trump a Washington, chi è il presunto aggressore Cole Tomas Allen; Il manifesto dell'aggressore di Trump: Sono un assassino federale gentile; Spari alla cena di Trump con i giornalisti, l’attentatore non sta collaborando; Tentato omicidio davanti un locale a Torino, arrestato secondo aggressore. I colloqui tra Usa e Iran stentano a ripartire. Trump annulla la missione dell'inviato Witkoff in Pakistan. “Possono chiamarci, abbiamo le carte in mano”, ha detto il presidente Usa lamentando anche una “confusione sulla leadership a Teheran”. Washington intan - facebook.com facebook Attentato a Trump: Cole Allen criticava il governo Usa sugli aiuti all’Ucraina #washintgon x.com