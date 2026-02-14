Donna accoltellata in via Libertà l' aggressore davanti al giudice per la convalida del fermo

Una donna è stata accoltellata in via Libertà, a causa di una lite scoppiata tra due persone. L'aggressore è stato arrestato e oggi si presenta davanti al giudice per il suo primo interrogatorio. La vittima è stata portata in ospedale con ferite giudicate gravi, mentre l’uomo fermato resta in custodia in attesa di ulteriori decisioni.

L'udienza si terrà nelle prossime ore. L'indagato, un uomo affetto da problemi psichiatrici, potrà fornire se vorrà una sua versione dei fatti. Agli inquirenti ha raccontato di aver perso la testa perché la vittima, che non conosceva, non avrebbe ricambiato un suo sguardo. La donna resta in prognosi riservata a Villa Sofia Si terrà stamattina (sabato 14 febbraio), davanti al gip Carmen Salustro, l'udienza di convalida per M. G. D. S., l'uomo di 52 anni affetto da problemi psichiatrici, che giovedì sera ha accoltellato alla schiena una donna di 56 anni in via Libertà. L'indagato è accusato di tentato omicidio e se lo vorrà, potrà fornire una sua versione dei fatti al giudice.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Una donna di 56 anni è stata accoltellata questo pomeriggio all’incrocio tra via Mondini e via Libertà.

Palermo, via Libertà: una donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena da un uomo che le si è avvicinato all’improvviso, forse in un litigio scoppiato per motivi passionali.

