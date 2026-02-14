Una donna ha raccontato di essere stata aggredita dallo stupratore seriale, affermando di aver avuto una corda stretta al collo e di essere stata vicina alla morte. La vittima ha spiegato di aver sentito la pressione della corda così intensa da impedirle di respirare e di essere svenuta a causa della forza dell’aggressore, che l’ha legata con violenza, come se fosse un animale.

"Mi stringeva così forte che non riuscivo a respirare. Mi ha preso per sfinimento, mi ha fatto perdere i sensi e mi ha legato come una capra. Avevo la corda stretta alla gola: voleva uccidermi". Un grande coraggio, una grande lucidità. Nessun rancore, è un sentimento che le farebbe ancora più male ma solo la volontà di far si che non succeda mai più e, soprattutto, che ogni violenza venga denunciata, sempre e senza paura. A decidere di raccontare la terribile violenza subita, una aggressione da Arancia Meccanica è proprio la 53enne (nella foto di spalle con l’avvocato Peter Martinelli) vittima di quello stupro choc del 19 agosto a San Damaso, sul percorso Vivi Natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una vittima dello stupratore seriale: "Avevo una corda stretta al collo. Ne sono sicura, voleva uccidermi"

Una delle donne vittime di uno stupro seriale ha parlato per la prima volta.

La polizia di Pisa ha arrestato un tunisino di 40 anni che aveva preso di mira donne anziane e sole.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Parla la donna aggredita e violentata sulla pista ciclabile: Di notte mi sveglio con la scena che ancora mi assale, denunciare è fondamentale; Francia, ex insegnante incriminato per 89 stupri di minori; Dalle indagini sullo stupro al Foro Italico all'operazione Persefone, encomio per 21 carabinieri; Pd in piazza a Modena contro il Ddl sulla violenza sessuale: Senza consenso è stupro.

Così ho dato un volto allo stupratore seriale: violentatore in trappolaModena, 30 gennaio 2026 – Empatia, ascolto, esperienza. È stato grazie ad un lavoro di squadra e alla collaborazione di una delle vittime che si è arrivati ad identificare il violentatore seriale, ... ilrestodelcarlino.it

Una nuova presentazione del libro "Avevo gli occhi belli" di Valentina Iannaco @valentinaiannaco presso il Teatro della Dodicesima Per saperne di più, clicca qui https://www.armandoeditore.it/catalogo/avevo-gli-occhi-belli-storia-di-anna-borsa-vittima-di-fe facebook