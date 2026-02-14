Una vittima dello stupratore seriale | Avevo una corda stretta al collo Ne sono sicura voleva uccidermi

Da ilrestodelcarlino.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha raccontato di essere stata aggredita dallo stupratore seriale, affermando di aver avuto una corda stretta al collo e di essere stata vicina alla morte. La vittima ha spiegato di aver sentito la pressione della corda così intensa da impedirle di respirare e di essere svenuta a causa della forza dell’aggressore, che l’ha legata con violenza, come se fosse un animale.

"Mi stringeva così forte che non riuscivo a respirare. Mi ha preso per sfinimento, mi ha fatto perdere i sensi e mi ha legato come una capra. Avevo la corda stretta alla gola: voleva uccidermi". Un grande coraggio, una grande lucidità. Nessun rancore, è un sentimento che le farebbe ancora più male ma solo la volontà di far si che non succeda mai più e, soprattutto, che ogni violenza venga denunciata, sempre e senza paura. A decidere di raccontare la terribile violenza subita, una aggressione da Arancia Meccanica è proprio la 53enne (nella foto di spalle con l’avvocato Peter Martinelli) vittima di quello stupro choc del 19 agosto a San Damaso, sul percorso Vivi Natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una vittima dello stupratore seriale: "Avevo una corda stretta al collo. Ne sono sicura, voleva uccidermi"

