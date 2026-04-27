Urta veicolo in sosta sulla riviera e si ribalta dopo scontro con una Panda che procedeva nel senso opposto FOTO

Da ilpescara.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vettura ha urtato un veicolo in sosta sulla riviera e si è ribaltata dopo aver avuto uno scontro con una Panda che procedeva nel senso opposto. L’incidente si è verificato intorno alle 22 di domenica 26 aprile sul lungomare Matteotti, vicino alla curva della Madonnina a Pescara. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Paura sul lungomare Matteotti a Pescara subito dopo la curva della Madonnina per un incidente stradale che si è verificato intorno alle ore 22 di domenica 26 aprile.Un fuoristrada Suzuki Jimny, al volante del quale c'era una donna di 72 anni, stava provenendo dal lungofiume Paolucci e dopo aver.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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