Urta veicolo in sosta sulla riviera e si ribalta dopo scontro con una Panda che procedeva nel senso opposto FOTO

Una vettura ha urtato un veicolo in sosta sulla riviera e si è ribaltata dopo aver avuto uno scontro con una Panda che procedeva nel senso opposto. L’incidente si è verificato intorno alle 22 di domenica 26 aprile sul lungomare Matteotti, vicino alla curva della Madonnina a Pescara. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Paura sul lungomare Matteotti a Pescara subito dopo la curva della Madonnina per un incidente stradale che si è verificato intorno alle ore 22 di domenica 26 aprile.Un fuoristrada Suzuki Jimny, al volante del quale c'era una donna di 72 anni, stava provenendo dal lungofiume Paolucci e dopo aver.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Automobile urta contro veicolo in sosta e si ribalta, ferito un 53enne Leggi anche: Automobile urta contro un altro veicolo in sosta e si ribalta, ferito un uomo di 53 anni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente a Vado Ligure, sbanda e urta 4 veicoli in sosta; Urta un’auto in sosta e si ribalta sulla Statale Adriatica: soccorsa una giovane; Milano, guida parlando al cellulare in via Melchiorre Gioia e scappa dai vigili che intimano l'alt, poi urta un'auto in sosta: arrestato; Urta con la moto auto in sosta: ventenne di Melito in gravi conidizioni. Marassi, automobilista ubriaco urta auto in sosta e danneggia un veicolo a GPL: strada chiusa per fuga di gasL'impatto è avvenuto poco prima delle 15 in via Robino, all'altezza del civico 86. Il conducente trasportato al San Martino in codice giallo ... lavocedigenova.it Valverde. Perde il controllo dell’auto e travolge veicoli in sosta: denunciato per guida in stato di ebbrezzaÈ stato un impatto violento ma, fortunatamente, senza conseguenze per le persone quello avvenuto nelle ore notturne a Valverde, dove un’auto fuori controllo ha seminato danni lungo una ... libertasicilia.it Incidente rocambolesco a San Nicolò, nei pressi dello stadio Bonolis. Un’auto si è cappottata dopo aver urtato violentemente un veicolo parcheggiato lungo il margine della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del si - facebook.com facebook Ci sono momenti in cui non hai il tempo di valutare tutto. Ma sai che devi agire. Subito. Un’auto perde il controllo, esce di strada, urta un palo e finisce in un fossato. Poi le fiamme. Dentro ci sono una donna e suo figlio, seduto sul sedile posteriore. Due militari x.com