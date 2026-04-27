Martedì 28 aprile, la Commissione Territorio si riunirà per discutere di nuove norme che riguardano l'urbanistica e la gestione delle risorse idriche. La seduta si concentrerà su aggiornamenti legislativi e regolamentari relativi all’uso del territorio e alle infrastrutture per l’acqua. La discussione coinvolge rappresentanti delle istituzioni e esperti del settore, con l’obiettivo di definire interventi e linee guida future.

? Cosa sapere La Commissione Territorio si riunisce martedì 28 aprile per nuove norme urbanistiche e idriche.. Le decisioni impattano la gestione delle concessioni idroelettriche e il servizio idrico in Abruzzo.. Martedì 28 aprile alle ore 10:30, la Commissione consiliare Territorio, Ambiente e Infrastrutture si riunirà all’Emiciclo per esaminare la nuova regolamentazione sull’attuazione dell’articolo 63 della legge regionale n. 58 del 20 dicembre 2023, che riguarda il governo del territorio. L’agenda politica regionale di domani si concentra su nodi cruciali che toccano direttamente la gestione delle risorse naturali e la viabilità locale. La sessione mattutina inizierà con l’analisi della proposta di regolamento sulla nuova legge urbanistica, un passaggio fondamentale per definire come il territorio verrà governato nei prossimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Urbanistica e acqua: la sfida in Commissione per il futuro del territorio

Notizie correlate

Nomine Atm, il caso Malangone accende la commissione: è indagato per San Siro e urbanisticaSi sono concentrate soprattutto sulla figura di Christian Malangone le audizioni dei possibili futuri membri del consiglio d'amministrazione di Atm,...

Urbanistica ancora sotto accusa. La minoranza ora guarda a Roma: "Sì alla commissione parlamentare"Un appello ai parlamentari di maggioranza e opposizione affinché venga istituita una commissione parlamentare d’inchiesta sul “Cubo nero” di Firenze,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Demanio idrico come motore di sviluppo, l’assessore Spanedda: Nuovi bacini navigabili e regole più semplici per il turismo attivo; Il Comune di Livorno premiato alla Settimana nazionale della Bioarchitettura e della Sostenibilità; Attivazione portale per la ricezione delle istanze di autorizzazione idraulica e concessione demaniale di competenza regionale; Empoli dopo l’alluvione: capire per cambiare. Quel che ha raccontato l'assemblea di Ponzano.

L'unica al mondo che 'cammina' sull'acqua: il segreto millenario della Cattedrale di Palma che ti lascerà senza fiatoNon è un’illusione: questa cattedrale crea un effetto unico che ha una spiegazione sorprendente. C’è un punto preciso, a Palma di Maiorca, in cui sembra accadere qualcosa di impossibile: una cattedral ... supereva.it

Urbanistica bloccata a Milano, la Città Metropolitana si accolla 350 pratiche della Commissione Paesaggio: Uffici in tiltIl blocco della Commissione Paesaggio del Comune di Milano ha costretto la Città Metropolitana a farsi carico di oltre 350 pratiche. Uffici sovraccarichi e istruttorie rallentate mettono in difficoltà ... affaritaliani.it

URBANISTICA - Così Scirri: "Dopo il passaggio di consegne tra centrosinistra e destra, abbiamo assistito a una sequenza di varianti urbanistiche che hanno aumentato la cementificazione invece di fermarla" - facebook.com facebook

Si aggiungerà una vera RIVOLUZIONE URBANISTICA grazie alla nuova #stazione che vedrà la luce nel giro di 5 anni, togliendo spazio al degrado e al malaffare. #SimoneVenturiniSindaco x.com