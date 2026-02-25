Urbanistica ancora sotto accusa La minoranza ora guarda a Roma | Sì alla commissione parlamentare

La richiesta di una commissione parlamentare nasce dalla costruzione del “Cubo nero” a Firenze, realizzato al posto dell’ex Teatro Comunale. La minoranza denuncia che il progetto ha ignorato i piani urbanistici e ha sollevato molte proteste tra residenti e associazioni. Ora, il gruppo politico invita i parlamentari di ogni schieramento a intervenire, considerando la questione come un esempio di scelte poco trasparenti. La proposta si concentra sulla necessità di chiarimenti ufficiali.

Un appello ai parlamentari di maggioranza e opposizione affinché venga istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sul " Cubo nero " di Firenze, l'edificio sorto al posto dell'ex Teatro Comunale e al centro delle polemiche urbanistiche cittadine. A rilanciarlo sono i consiglieri della lista Schmidt — Massimo Sabatini, Eike Schmidt e Paolo Bambagioni — che sostengono la proposta avanzata su La Nazione da Emanuele Masiello, architetto senior della Soprintendenza. "A Firenze si continua a fare muro contro qualsiasi indagine interna — affermano — mentre ci sono indagati e un continuo rimpallo di responsabilità".