Uomo violentato nella notte in un sottopassaggio di viale Cassala a Milano | indaga la Polizia

Nella notte, un uomo di 29 anni di nazionalità pakistana è stato vittima di una violenza in un sottopassaggio di viale Cassala a Milano. La Polizia sta conducendo le indagini e ha già ascoltato alcuni testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe un uomo di nazionalità egiziana. La vittima ha riportato ferite e si trova sotto cure mediche.

Un 29enne pakistano, sarebbe stato violentato da un uomo, egiziano, nei pressi di un sottopassaggio di viale Cassala a Milano. La vittima è stata portata nella clinica Mangiagalli e visitata. Sul caso indaga la Polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente in viale Cassala a Milano: motociclista di 79 anni ferito in modo graveUn motociclista di 79 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto venerdì mattina in viale Cassala, a Milano. Firenze, colpi di pistola contro un portone. L’allarme dato nella notte, indaga la poliziaFirenze, 24 aprile 2026 – Indagini a Firenze per alcuni colpi di pistola che sarebbero stati esplosi contro un portone nella notte. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Turiste violentate in centro a Milano: è caccia allo stupratore; Tentato omicidio a Roma: sequestrato nella roulotte, torturato e violentato dall'ex compagno; Prima la rapina poi gli abusi. Identificato l'uomo denunciato da due giovani turiste olandesi; Prima botte e umiliazioni, poi lo stupro sull'ex compagna. Chiesto il processo per un agente della Penitenizaria. Uomo violentato nella notte in un sottopassaggio di viale Cassala a Milano: indaga la PoliziaUn 29enne pakistano, sarebbe stato violentato da un uomo, egiziano, nei pressi di un sottopassaggio di viale Cassala a Milano ... fanpage.it Aggressione nella notte a Torino: uomo colpito con una bottiglia rotta ai giardini di corso Giulio CesareColpito alla testa con una bottiglia rotta: la vittima in ospedale, fermato il presunto autore al San Giovanni Bosco ... giornalelavoce.it Marsala: aveva picchiato e violentato la compagna incinta, condannato a 9 anni Per l'uomo il PM aveva chiesto una condanna a 13 anni e mezzo https://trapanioggi.it/marsala-aveva-picchiato-e-violentato-la-compagna-incinta-condannato-a-9-anni/ - facebook.com facebook