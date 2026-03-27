Incidente in viale Cassala a Milano | motociclista di 79 anni ferito in modo grave

Venerdì mattina, lungo viale Cassala a Milano, un motociclista di 79 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo ha riportato ferite gravi e è stato soccorso dai soccorritori presenti sul luogo. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della situazione. La dinamica dell’incidente è al momento in fase di accertamento.

Un motociclista di 79 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto venerdì mattina in viale Cassala, a Milano. Lo schianto è avvenuto attorno alle 8.30. L'uomo ferito è stato subito soccorso dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, intervenuto con ambulanza e automedica. Il settantanovenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo, per una grave ferita alla caviglia, stando a quanto riferito. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità cittadina. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, i flussi di traffico lungo la circonvallazione sono rimasti pesantemente rallentati per oltre un'ora, con lunghe code che hanno interessato il quadrante sud-ovest della città. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente in viale Cassala a Milano: motociclista di 79 anni ferito in modo grave Articoli correlati Belpasso, incidente mortale: giovane motociclista muore nello scontro con un’auto, un ferito grave. Indagini in corso.Tragedia a Belpasso: un giovane motociclista muore nello scontro con un’auto Una serata di lutto per Belpasso, in provincia di Catania. Leggi anche: Ancora un incidente in largo Porta Nuova: ferito motociclista di 33 anni