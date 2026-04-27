Sono stati pubblicati i nomi di diversi candidati sanniti coinvolti in un procedimento legale legato a liste di congedi retribuiti. Le indagini hanno rivelato l’utilizzo di liste non ufficiali, definite “farlocche”, per ottenere ingiustamente benefici economici. Il caso evidenzia come in alcuni settori si siano verificati tentativi di aggirare le norme, con uomini in divisa coinvolti in pratiche che si trovano a metà strada tra il rispetto delle regole e l’abuso.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un confine sottile tra diritto e abuso. E troppo spesso quel confine viene aggirato con furbizia. Perché chiamarle candidature è persino generoso. Sono solo “liste farlocche”, costruite non per concorrere davvero, non per rappresentare cittadini, non per amministrare un Comune. Ma per ottenere trenta giorni di congedo straordinario retribuito, alla faccia dello Stato. Facendosi beffe dei cittadini onesti. Succede sfruttando una falla normativa tanto nota quanto intollerabile. Nei comuni sotto i mille abitanti non serve raccogliere firme per presentare una lista. E così il meccanismo si presta a un uso distorto: ci si candida formalmente, si attiva il diritto all’aspettativa retribuita per la campagna elettorale e si sparisce.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uomini in divisa e congedi retribuiti con le ‘liste farlocche’: ecco tutti i nomi dei candidati sanniti

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