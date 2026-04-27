Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 27 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, lunedì 27 aprile 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, disponibile anche in streaming. La trasmissione presenta le registrazioni del Trono Over e del Trono Classico, con protagonisti i partecipanti delle rispettive sezioni. Sono previste interviste e discussioni tra i protagonisti del programma, che saranno trasmesse in diretta. Le anticipazioni indicano che si discuterà di alcuni nuovi incontri e situazioni sviluppate nelle ultime registrazioni.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 27 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Alessio e Debora discutono della loro conoscenza tra alti e bassi. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono di Ciro. Il tronista è ancora diviso tra le due corteggiatrici Martina ed Elisa. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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