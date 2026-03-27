Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 27 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 27 marzo 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, con aggiornamenti in diretta disponibili in streaming. La trasmissione include segmenti dedicati sia al Trono Over sia al Trono Classico. Sono previsti interventi e discussioni tra i protagonisti, con video disponibili su Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 27 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sara ha fatto la sua scelta uscendo dal programma con Alessio. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. In studio duro scontro tra le corteggiatrici Elisa e Martina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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