Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 27 febbraio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con anticipazioni e news aggiornate. La diretta di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, comprende le interviste e le scene del Trono Over e del Trono Classico. La puntata sarà disponibile in streaming e su Video Witty TV. I telespettatori potranno seguire gli sviluppi delle storie e delle conoscenze in corso.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 27 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Sandro chiude la conoscenza con Barbara e Cinzia. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista a centro studio ha un confronto diretto con i due corteggiatori Alessio e Matteo.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (27 gennaio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 27 gennaio 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (2 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 2 febbraio 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, anticipazioni 27 febbraio 2026: Ciro elimina Alessia MessinaUomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: Ciro bacia Martina ed elimina Alessia Messina dopo un confronto. mondotv24.it

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 febbraio 2026/ Cinzia va via, Mattia contro SaraLe anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi 26 febbraio 2026 con Cinzia che lascia il programma e Mattia che critica Sara Gaudenzi. ilsussidiario.net

#UominieDonne: la registrazione di ieri. ATTENZIONE SPOILER!! Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Queste le anticipazioni di #LorenzoPugnaloni: - - - - - - - - - - - - TRONO OVER: La registrazione è ini - facebook.com facebook

#uominiedonne: scoppierà il caos tra i protagonisti del trono over. Troviamo, infatti, #Alessio Pilli Stella che verrà definitivamente scaricato da #Debora x.com