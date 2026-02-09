La registrazione di ieri di Uomini e Donne si chiude con alcuni colpi di scena. Ciro decide di eliminare una corteggiatrice, sorprendendo tutti, mentre Paola rifiuta di andar via con Edoardo, lasciando aperto il suo percorso nel programma.

La registrazione del 9 febbraio di Uomini e Donne è ricca di colpi di scena: Ciro prende una decisione drastica ed elimina una corteggiatrice, mentre Paola rifiuta di lasciare lo studio con Edoardo. Oggi, lunedì 9 febbraio, negli studi di Uomini e Donne si è svolta la prima registrazione settimanale del celebre dating show di Maria De Filippi, che continua a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì pomeriggio. Come sempre, non sono mancati colpi di scena, decisioni drastiche e momenti romantici tra il Trono Over e il Trono Classico. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine**. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Uomini e Donne anticipazioni: Ciro elimina una corteggiatrice, Paola dice no a Edoardo

Nella registrazione di lunedì, Sara ha incontrato un nuovo corteggiatore, Mattia, e ha subito avuto una buona impressione.

