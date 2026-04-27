UNUS | danza suono e mistero al Teatro Ivelise

Al Teatro Ivelise è andato in scena il debutto assoluto di UNUS, un’opera immersiva che combina danza e musica. Lo spettacolo è stato realizzato dal nuovo collettivo artistico Ars Fluendi, che ha presentato una produzione incentrata sull’esperienza sensoriale e sulla fusione tra arti diverse. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di mistero, caratterizzata da elementi visivi e sonori studiati per creare un’immersione totale.

Cosa: Debutto assoluto di UNUS, un’opera immersiva di teatro danza portata in scena dal neonato collettivo artistico Ars Fluendi.. Dove e Quando: Teatro Ivelise (Via Capo d’Africa 812, in zona Colosseo – Roma), domenica 10 maggio alle ore 20:00.. Perché: Per vivere un’esperienza sensoriale unica che indaga le origini dell’umanità e l’energia invisibile che plasma la materia, in un dialogo ininterrotto tra corpo e vibrazione.. Nel vibrante e in continua evoluzione panorama delle arti performative capitoline, lo storico e suggestivo Teatro Ivelise, incastonato a pochi passi dall’imponenza senza tempo del Colosseo, si prepara ad accogliere un evento che promette di scuotere le convenzioni sceniche tradizionali.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - UNUS: danza, suono e mistero al Teatro Ivelise Notizie correlate AI Possession: l’escape room che sfida la mente al Teatro IveliseCosa: AI Possession, una Escape Room Live Experience immersiva tra teatro e gioco. Leggi anche: Shakespeare e il mistero dell'amore proibito: la danza di The Muse Fam conquista il Teatro Persiani