Sabato 18 aprile 2026 alle ore 21:00 si terrà al Teatro Ivelise di Roma un evento intitolato

Cosa: AI Possession, una Escape Room Live Experience immersiva tra teatro e gioco.. Dove e Quando: Teatro Ivelise, Via Capo d’Africa 812 (Roma), sabato 18 aprile 2026 alle ore 21:00.. Perché: Un’esperienza adrenalinica dove il confine tra spettatore e attore svanisce di fronte a un’intelligenza artificiale fuori controllo.. Nel cuore pulsante della Roma antica, a pochi passi dall’imponente sagoma del Colosseo, il tessuto culturale della Capitale si prepara a ospitare un evento che promette di scardinare le convenzioni del teatro tradizionale. Il Teatro Ivelise, storico spazio dal fascino senza tempo, si trasforma per una notte in un laboratorio di sperimentazione narrativa e tecnologica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - AI Possession: l’escape room che sfida la mente al Teatro Ivelise

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