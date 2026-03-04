Shakespeare e il mistero dell' amore proibito | la danza di The Muse Fam conquista il Teatro Persiani

Venerdì 6 marzo alle 20.30, il Teatro Persiani di Recanati ospiterà l’anteprima nazionale di “Shakespeare – L’amore proibito che non poteva essere raccontato”. La compagnia The Muse Fam porterà in scena una danza che racconta un aspetto nascosto delle opere del celebre drammaturgo. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel teatro della città.

RECANATI – Venerdì 6 marzo alle ore 20.30, il Teatro Persiani di Recanati ospiterà l'anteprima nazionale di "Shakespeare – L’amore proibito che non poteva essere raccontato". Lo spettacolo, scritto e diretto da Michele Antonio D’Apote, non è solo una performance coreutica, ma un viaggio introspettivo tra identità negate e passioni clandestine. Al centro della narrazione emerge la figura di John Florio, lessicografo di origini italiane che la storia indica spesso come l'ombra (o l'anima) dietro il genio del Bardo. Il progetto, patrocinato dal Comune di Recanati, vede protagonisti i nove talentuosi performer di The Muse Fam, compagnia di Porto Recanati specializzata in danza contemporanea e teatro fisico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

