Unpli premiazione in Campidoglio per Salva la tua lingua locale-Sezione Scuola

Nella sala Giulio Cesare in Campidoglio si è svolta una cerimonia di premiazione dedicata al concorso “Salva la tua lingua locale”, sezione scuola. Alla manifestazione hanno partecipato dirigenti scolastici, studenti e rappresentanti delle Pro Loco. L’evento ha celebrato i lavori vincitori del concorso, volto a promuovere e preservare le lingue locali attraverso iniziative scolastiche.

ROMA (ITALPRESS) – Dirigenti scolastici, studenti e Pro Loco si sono riuniti nella sala Giulio Cesare in Campidoglio per la cerimonia di premiazione del concorso “Salva la tua lingua locale”, sezione scuola. Il premio letterario nazionale, giunto all’undicesima edizione, è promosso da Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e Ali – Autonomie locali per l’Italia, con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, dell’Eip – Scuola Strumento di Pace. “Questa occasione è importante per dare la possibilità ai giovani di incontrare i dialetti e le lingue locali. C’è stata una grande partecipazione e i numeri parlano chiaro: 1000 ragazzi coinvolti in oltre 90 istituti presenti, e questo è il frutto del lavoro degli insegnanti.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Ascolti il Papa e lo capisci nella tua lingua: il dettaglio che sorprende i fedeli e la ChiesaPer la prima volta nella storia, la Santa Messa verrà tradotta in 60 lingue in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale. Videocinema&scuola, a Casa Zanussi la festa di premiazione con i PapuPORDENONE – Nell’arco di un matinée vivacissimo, dedicato alla video creatività delle studentesse e studenti di tutta Italia, si è rinnovato ieri,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Unpli, premiazione in Campidoglio per Salva la tua lingua locale-Sezione ScuolaROMA - Dirigenti scolastici, studenti e Pro Loco si sono riuniti nella sala Giulio Cesare in Campidoglio per la cerimonia di premiazione del concorso Salva la tua lingua locale, sezione scuola. Il p ... laprovinciacr.it 'Salva la tua lingua locale', domani in Campidoglio la premiazioneRoma, 4 nov. (Adnkronos) - Decretati i vincitori della tredicesima edizione del premio 'Salva la tua lingua locale', il concorso promosso e organizzato da Unpli (Unione delle Pro Loco d'Italia), da ... iltempo.it