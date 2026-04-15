Videocinema&scuola a Casa Zanussi la festa di premiazione con i Papu

Domenica 12 aprile a Pordenone si è svolta la premiazione di Videocinema&Scuola, il tradizionale concorso dedicato alla produzione video degli studenti italiani. L’evento si è svolto nell’Auditorium del Centro Culturale Casa Zanussi e ha visto la partecipazione di numerosi giovani creativi. Durante la mattinata, sono stati premiati diversi lavori provenienti da varie scuole del paese, con la presenza di ospiti e artisti come i Papu.

PORDENONE – Nell’arco di un matinée vivacissimo, dedicato alla video creatività delle studentesse e studenti di tutta Italia, si è rinnovato ieri, domenica 12 aprile a Pordenone – nell’Auditorium del Centro Culturale Casa Zanussi - l’appuntamento con Videocinema&Scuola, lo storico concorso.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate ”Un presepe in ogni casa” . Premiazione e festa a Sant’Anna con l’arcivescovo GiuliettiLa premiazione del concorso "Un presepe in ogni casa" si è svolta ieri pomeriggio all’oratorio parrocchiale di Sant’Anna, alla presenza... Festa di Carnevale a Carignano con pentolaccia e premiazione delle migliori maschereIl Civ Carignano organizza la Festa di Carnevale, nella giornata di mercoledì 11 febbraio dalle 16:30 in piazza Carignano. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Pordenone, domenica 12 aprile: finale del concorso Videocinema e scuola; Videocinema&Scuola le premiazioni domenica 12 a Casa Zanussi; Videocinema&Scuola a Pordenone: premi, temi e prospettive della multimedialità giovanile. Videocinema&Scuola a Pordenone: premi, temi e prospettive della multimedialità giovanileA Casa Zanussi centinaia di studenti premiati per video su IA, ambiente, violenza di genere e patrimonio culturale. nordest24.it Il giro del mondo in 80 fotografie: a Casa Zanussi la mostra del fotografo di viaggio Gianni Pignat. Ad entrata libera fino al 9 maggio. - facebook.com facebook