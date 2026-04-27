Università di Pisa | l’emozionante coincidenza di una studentessa che si laurea insieme alla sua ex maestra

Durante una sessione di laurea all'Università di Pisa, una studentessa si è trovata a discutere la tesi nello stesso giorno in cui la sua ex maestra si laureava con un altro indirizzo. L’evento ha coinvolto direttamente entrambe, creando un momento di grande sorpresa e emozione per chi era presente. La coincidenza ha attirato l’attenzione di studenti e docenti, lasciando un ricordo particolare di quella giornata.

Un incontro del tutto inaspettato ha reso indimenticabile la discussione della tesi all'Università di Pisa. Una studentessa ventiquattrenne originaria di Calci ha coronato il suo traguardo accademico incrociando proprio colei che da bambina le aveva insegnato a leggere e scrivere. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea Studentessa trovata morta nell'androne il giorno prima della laurea | Ma è giallo sulla sua iscrizioneDoveva essere il momento della corona d'alloro, dei pasticcini e dei brindisi con amici e parenti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pisa per Giulio Regeni: al via le prenotazioni per la giornata del 28 aprile; L’Università di Pisa cerca volontari per guardare le opere d'arte; L’arte ti emoziona? L’Università di Pisa ti cerca per fare l’osservatore di opere; L’Università cerca volontari per osservare opere d’arte. Ecco perché (e come partecipare). Università di Pisa svela il suo tesoro di mappe e atlanti geografici antichiI confini dell'antica Persia, l'estensione del Granducato di Toscana nell'Italia preunitaria, le mire espansionistiche della Germania del Reich: è un viaggio nel tempo quello che si potrà fare sfoglia ... ansa.it Università di Pisa, svelate le antiche carte geograficheI confini dell’antica Persia, l’estensione del Granducato di Toscana nell’Italia preunitaria, le mire espansionistiche della Germania del Reich, è un viaggio nel tempo quello che si potrà fare sfoglia ... nove.firenze.it L’Università di Pisa cerca volontari che guardino le opere d’arte per uno studio che analizza le reazioni emotive alle opere d’arte. Il tutto attraverso un test breve e guidato al computer. L’obiettivo è comprendere i meccanismi della percezione estetica e raccogl - facebook.com facebook