UNICEF | 7,5 milioni di bambini nel Sahel centrale hanno bisogno di assistenza umanitaria

Secondo l'UNICEF, nel Sahel centrale circa 7,5 milioni di bambini necessitano di assistenza umanitaria. In Niger, Burkina Faso e Mali, la violenza e gli sfollamenti forzati hanno coinvolto oltre 3,6 milioni di persone, interrompendo le loro normali attività quotidiane. Questi numeri riflettono le conseguenze di situazioni di crisi persistenti in quella regione, che interessano principalmente le popolazioni più vulnerabili.

In Niger, Burkina Faso e Mali, la violenza e gli sfollamenti forzati hanno sconvolto la vita di oltre 3,6 milioni di persone. 27 aprile 2026 – “ Dopo una missione di 14 giorni nel Sahel Centrale, ho visto una regione con tante possibilità, continuamente colpita da insicurezza, shock climatici e crisi socioeconomiche. Le notizie di violenza in Mali negli scorsi giorni sono l’ennesima prova lampante di come tali crisi nella regione creino una situazione di estrema precarietà per i bambini, che purtroppo comporta anche la perdita delle loro vite. In tutto il Sahel centrale, quasi 7,5 milioni di bambini hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria: un’emergenza che rimane troppo lontana dall’attenzione della comunità internazionale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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