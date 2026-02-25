UNICEF bambini e conflitti armati | più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto

Verificati più di 14.000 attacchi contro scuole e oltre 3.000 casi di utilizzo militare di scuole, quasi due attacchi al giorno, per due decenni.. 25 febbraio 2026 – “(..) Oggi più di 500 milioni di bambini – quasi uno su cinque a livello globale – vivono in paesi in cui sono in corso guerre o altri conflitti violenti. Ogni anno decine di migliaia di bambini vengono uccisi o feriti nei conflitti armati, e questo numero è in aumento. Inoltre, molti bambini sono malnutriti a causa dei conflitti e non possono andare a scuola. L’istruzione dei bambini è sempre più sotto attacco diretto. Da quando il Consiglio di Sicurezza ha adottato la Risoluzione 1612 nel 2005, le Nazioni Unite hanno verificato più di 14.000 attacchi contro scuole e oltre 3.000 casi di utilizzo militare di scuole, quasi due attacchi al giorno, per due decenni. Il ritmo di questi attacchi è in aumento, con più della metà dei casi verificatisi solo negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

UNICEF: Il 2026 non porta tregua ai bambini che vivono nella violenza e nei conflitti in Medio Oriente e Nord Africa.Un nuovo rapporto dell’UNICEF mette in luce come il 2026 non sia stato un anno di pace per i bambini in Medio Oriente e Nord Africa.

Unicef in missione in Ucraina, Iacomini: “Centinaia di bambini vivono ancora sotto terra, sono i veri eroi”Unicef è attiva in Ucraina per sostenere i bambini colpiti dal conflitto.

Temi più discussi: 10 emergenze che necessitano di maggiore sostegno nel 2026; Partecipazione di bambini e ragazzi, ciclo Officine Unicef 2026; AMERICA/COLOMBIA - Aumentano i bambini soldato nel Paese: per i gruppi armati illegali i minori sono diventati combattenti a basso costo e sacrificabili; Unicef, a 4 anni dall'inizio della guerra oltre un terzo dei bambini è sfollato.

Conflitti in Medio Oriente e Nord Africa: il 2026 non porta tregua ai bambini, ancora solo violenzeIn Cisgiordania compresa Gerusalemme Est. L’aumento della violenza e dei conflitti continua a compromettere la sicurezza dei bambini, lasciando le famiglie in uno stato di paura e incertezza perpetua. repubblica.it

Sudan: Unicef, almeno 15 bambini uccisi e 10 feriti in un attacco contro un campo per sfollati nel Kordofan occidentaleLa vita e la sicurezza dei bambini in Sudan continuano a essere minacciate da violenze incontrollate. A lanciare l'allarme è l'Unicef. Secondo le notizie raccolte, lunedì 16 febbraio, almeno 15 bambi ... agensir.it

1° ANNIVERSARIO LECCO CITTÀ AMICA DEI BAMBINI UNICEF Una giornata di emozioni, voci e sorrisi che parlano di futuro. Lecco celebra con orgoglio il primo anniversario come Città amica dei bambini e degli adolescenti UNICEF! Tante le scuole - facebook.com facebook

UNICEF Firenze: Laboratori per Bambini A marzo nelle Biblioteche fiorentine "Racconti senza confini": letture e giochi su inclusione (6-10 anni). Eventi gratuiti dal 5 al 28/03. Info: cultura.comune.fi.it/dalle-redazion… #Firenze #Bambini #UNICEF x.com