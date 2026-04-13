Alle elezioni in Ungheria, si è registrata un’affluenza record con il 77,8% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Il voto ha portato alla sconfitta del primo ministro in carica, Viktor Orbán, e alla vittoria del candidato europeista, Peter Magyar. Quest’ultimo ha dichiarato che l’elezione rappresenta un momento storico per il paese e che l’Ungheria diventerà un alleato forte all’interno dell’Unione europea e della NATO.

I risultati A oltre metà dello scrutinio il vantaggio era tale da far ipotizzare una supermaggioranza, i due terzi del Parlamento, per l’europeista Magyar contro il sovranista Orbán, per la cui campagna elettorale era arrivato a Budapest anche il vicepresidente americano JD Vance. Con lo spoglio che ha superato l'80% Peter Magyar avrebbe 137 seggi su 199. A scrutinio quasi ultimato i seggi per il partito di centro destra sono 138. Il vincitore Peter Magyar Lo sloga di Péter Magyar in campagna elettorale è stato: «Non abbiate paura». Cresciuto in ambienti conservatori, manager di aziende pubbliche, parte della rappresentanza permanente a Bruxelles, il 44enne è stato a lungo politicamente vicino a Fidesz.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elezioni in Ungheria, Viktor Orbán sconfitto. L'europeista Peter Magyar: «Abbiamo fatto la storia. L' Ungheria sarà un forte alleato all'interno dell'Unione europea e della Nato»

Elezioni in Ungheria, Viktor Orbán sconfitto dall'europeista Magyar: «Il risultato delle elezioni è chiaro e doloroso»A oltre metà dello scrutinio il vantaggio era tale da far ipotizzare una supermaggioranza, i due terzi del Parlamento, per l’europeista Magyar contro...

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