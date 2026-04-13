Péter Magyar vince le elezioni in Ungheria chiudendo l’era di Viktor Orbán

In Ungheria, le elezioni hanno portato alla vittoria di Péter Magyar, che ha battuto il primo ministro uscente Viktor Orbán. Orbán, leader sovranista, ha perso il ruolo che ricopriva da diversi anni. La vittoria è attribuita al nuovo partito di centrodestra chiamato Tisza, che ha ottenuto il sostegno necessario per formare il nuovo governo. La competizione elettorale ha coinvolto diversi schieramenti politici, con una significativa affermazione del partito di Magyar.

Con quasi tutti i voti conteggiati, Tisza dovrebbe ottenere 138 seggi, con una maggioranza dei due terzi che permetterà a Magyar di cancellare le riforme costituzionali di Orbán e combattere la corruzione. L’affluenza da record dimostra che per gli elettori ungheresi il voto costituiva un momento di svolta per il paese. “Ce l’abbiamo fatta, Tisza e l’Ungheria hanno vinto”, ha dichiarato Magyar davanti a decine di migliaia di sostenitori in festa a Budapest. “Tutti insieme abbiamo battuto Orbán e liberato l’Ungheria, riappropriandoci del nostro paese”, ha aggiunto. Magyar aveva presentato le elezioni come una scelta tra “est e ovest”, avvertendo gli elettori che Orbán avrebbe allontanato ulteriormente il paese dall’Unione europea (Ue).🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Péter Magyar vince le elezioni in Ungheria, chiudendo l’era di Viktor Orbán Elezioni in Ungheria 2026, vince Péter Magyar con oltre il 53% su Viktor Orbán: i risultati definitiviPéter Magyar vince le elezioni parlamentari in Ungheria 2026 con oltre il 53% dei consensi, superando Viktor Orbán fermo intorno al 38%. Leggi anche: Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partito