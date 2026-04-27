Un’ex modella porno è stata identificata come una delle persone coinvolte nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2. Questa informazione è stata resa nota da un giornalista del Wall Street Journal, autore di un libro recentemente pubblicato in Germania che approfondisce l’episodio. La notizia si aggiunge a quanto già emerso sui tentativi di danneggiare l’infrastruttura energetica nel Mar Baltico, con dettagli specifici sulle persone coinvolte in questa azione.

C’era anche un’ex modella porno tra i sabotatori del gasdotto Nord Stream 2. Lo rivela un giornalista del Wall Street Journal, che ha scritto un libro sull’argomento appena uscito in Germania. Freya, non solo era tra i sommozzatori che minarono il gasdotto, ma era addirittura “la più coraggiosa di tutta la squadra”. Secondo il giornale tedesco Bild, Freya, nel 2004, ha posato nuda per una rivista erotica ucraina con un mantello da capitano e la scritta: “Perché il sole della Crimea evoca sensazioni sexy?”. La donna sarebbe stata anche pronta a utilizzare il suo passato da modella nel caso in cui la polizia l’avesse controllata: Freya, infatti, avrebbe detto che stava girando un film porno a tema sottomarino.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Un’ex modella porno tra i sabotatori di Nord Stream 2: “La più coraggiosa dei sommozzatori”

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