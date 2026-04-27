Freya la donna più coraggiosa tra i sabotatori di Nord Stream 2 La sua vita da film | dai night di Kiev alle bombe sottomarine

Da open.online 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Freya, nome in codice di una donna coinvolta nel sabotaggio di Nord Stream 2, è stata parte di un gruppo di sommozzatori che ha fatto saltare il collegamento tra l’Europa e i giacimenti russi. La sua storia è stata raccontata come quella di una figura che ha operato durante operazioni sotto il mare, con un passato che include anche serate nei locali di Kiev. La sua identità e il ruolo esatto restano al centro di indagini e discussioni pubbliche.

Freya è il nome in codice della donna del gruppo di sabotatori di Nord Stream 2. Ha fatto parte dei sommozzatori che hanno fatto saltare il collegamento tra l’Europa e i giacimenti russi. Secondo quanto riporta il giornalista Bojan Panchevski del Wall Street Journal « era la più coraggiosa di tutta la squadra ». Panchevski ha rivelato nuovi dettagli sull’attentato a Nord Stream 2 in un libro appena uscito in Germania. Ma quello che incuriosisce i media internazionali è il passato di Freya: ex modella erotica, esperta in immersioni. Il passato tra i night di Kiev e foto erotiche. Lo ha precisato l’autore stesso nel podcast del caporedattore di Bild  Paul Ronzheimer.🔗 Leggi su Open.online

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