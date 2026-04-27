Under 19 fermata da Ravenna in Final Four regionale

L’Under 19 ha partecipato alla Final Four regionale e si è fermata in Semifinale, sconfitta contro la squadra di Ravenna. La gara si è conclusa con un risultato di 3-0 in favore degli avversari, con parziali di 25-15, 25-20 e 25-21. La formazione romagnola ha schierato anche Manuel Zlatanov, uno dei giocatori chiave della squadra.

L’Under 19 impegnata nella Final Four regionale di categoria chiude la propria esperienza in Semifinale: opposta alla Consar PRC 2020 Ravenna è stata superata dai romagnoli, che hanno schierato Manuel Zlatanov, per 3-0 (25-15, 25-20, 25-21). Nell’altra Semifinale l’Anderlini Mo.Re. Volley ha.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Food Valley, la cooperazione è un gigante da 8 miliardi: a Ravenna il 18% della ricchezza regionaleI dati Nomisma per Legacoop: la provincia bizantina brilla per export e numero di imprese. L’Under 15 alla Final Four regionale di BolognaSuccesso al tie break per la serie C, disco rosso contro l’imbattuta capolista per la serie D, l’Under 15 si qualifica alla Final Four regionale di...