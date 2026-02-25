Food Valley la cooperazione è un gigante da 8 miliardi | a Ravenna il 18% della ricchezza regionale

I dati Nomisma per Legacoop: la provincia bizantina brilla per export e numero di imprese. Montroni: "Investire nelle filiere per agganciare i mercati mondiali" La cooperazione agroalimentare e della pesca aderente a Legacoop Emilia-Romagna, con un fatturato che ha raggiunto i 7,9 miliardi di euro e 14.634 addetti, si conferma protagonista della Food Valley regionale. “Le 180 cooperative dell'agroalimentare rappresentano un pilastro per la tenuta socioeconomica del territorio, garantendo competitività e migliori condizioni di mercato a 41.650 associati che conferiscono le proprie produzioni - si legge in una nota di Legacoop -. Generano il 19% dell'intero fatturato regionale del comparto, con una punta del 40% nel lattiero-caseario”. Sono alcuni dei dati della ricerca di Nomisma "Sfide e scenari di mercato per la cooperazione agroalimentare regionale: il ruolo di Legacoop Emilia-Romagna", presentata nel corso dell'evento "Protagonisti della Food Valley" organizzato da Legacoop Emilia-Romagna a conclusione del processo di fusione di Legacoop Agroalimentare Nord Italia nell'associazione regionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

