In Italia pochi progressi contro lo spreco di cibo
Oggi, in Italia, si registra ancora poca azione concreta contro lo spreco di cibo. Il Wwf lo denuncia mentre si avvicinano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che rischiano di essere penalizzate dalla scarsità di neve causata dalla crisi climatica. Nel frattempo, la green economy continua a crescere, diventando il secondo settore al mondo per investimenti, subito dopo il tech.
In Italia si fanno pochi progressi contro lo spreco di cibo, denuncia il Wwf in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare oggi 5 febbraio, la crisi climatica che si abbatte sugli sport invernali, portando sempre più meno neve, a poche ore dall’apertura delle Olimpiadi inveranli 2026 Milano Cortina, la green economy come secondo settore al mondo per investimenti e crescita globale, dietro soltanto al tech. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Olimpiadi MilanoCortina
Il tempo del cibo, contro lo spreco
Nelle case italiane lo spreco alimentare resta un problema grande.
L’idea di ’NonnaApp’. Consigli "casalinghi" contro lo spreco di cibo
Ultime notizie su Olimpiadi MilanoCortina
Argomenti discussi: Spreco alimentare, WWF: In Italia progressi ancora troppo lenti; Spreco alimentare. L'Italia fa progressi - EFA News; Spreco alimentare, Wwf: In Italia progressi ancora troppo lenti; Tumori cerebrali, progressi grazie alla medicina di precisione.
Spreco alimentare, Wwf: In Italia progressi ancora troppo lentiMilano, 3 feb. (askanews) – Il 5 febbraio è la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, una delle forme più silenziose di perdita di biodiversità: si usa e si consuma natura senza pr ... askanews.it
A pochi giorni dall'arrivo in Italia della 1a stagione, dal 13 febbraio su HBO Max, Jacob Tierney si è concesso succosi aggiornamenti sull'attesissima seconda stagione di Heated Rivalry facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.