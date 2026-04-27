Una sirena a Biarritz | il teaser romantico della sfilata di Chanel

A Biarritz, un video teaser mostra una sirena che rappresenta la storia d’amore tra Coco Chanel e la città. La sfilata Cruise 2027 di Chanel si terrà domani, 28 aprile, nella stessa località. Il breve filmato si concentra su immagini evocative e simboliche legate alla leggenda della sirena e alla figura di Chanel. La presentazione si inserisce in un contesto di anticipazione per l’evento di moda.

La storia d’amore tra Coco Chanel e Biarritz ispira il video teaser della sfilata Cruise 2027 di Chanel, in programma domani, 28 aprile, a Biarritz. Girato in bianco e nero, il racconto onirico, tra favola e romanticismo, si muove tra la spiaggia della cittadina francese e le sue strade, evocando il luogo in cui la stilista trovò rifugio durante la Prima guerra mondiale. Proprio qui Gabrielle aprì una boutique e iniziò a creare collezioni pensate per una clientela femminile elegante e dinamica, anticipando quella che oggi definiremmo una Cruise Collection ante litteram. Una scelta non casuale, dunque, per il debutto Resort di Matthieu Blazy. Un frame del video-teaser della sfilata Cruise 2027 di Chanel.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Una sirena a Biarritz: il teaser romantico della sfilata di Chanel Notizie correlate Su Prime Video «Il bacio della sirena» thriller romanticoPuò un detective di grande talento rimanere invischiato in un giro di frodi e omicidi per scoprire la verità, al costo di perdere tutto? Arriva dalla... Come si realizza il trucco sorprendentemente olografico della sfilata di ChanelSorpresa, la sfilata Chanel autunno/inverno 2026/27 diffonde una nuova tendenza beauty, molto sopra le righe.