Su Prime Video Il bacio della sirena thriller romantico

Su Prime Video è disponibile il thriller romantico sudcoreano «Il bacio della sirena», composto da dodici episodi trasmessi ogni lunedì e martedì fino al 7 aprile. La serie segue le vicende di un detective di grande talento coinvolto in un giro di frodi e omicidi mentre cerca di scoprire la verità. La trama si sviluppa attraverso le sue indagini e le complicazioni che ne derivano.

Può un detective di grande talento rimanere invischiato in un giro di frodi e omicidi per scoprire la verità, al costo di perdere tutto? Arriva dalla Corea del Sud il thriller romantico «Il bacio della sirena», dodici episodi su Prime Video, rilasciati ogni lunedì e martedì fino al 7 aprile. Remake del telefilm giapponese «Koori no sekai» (1999, inedito in Italia), vede protagonista Wi Ha- Joon, volto di Hwang Jun-ho, il Giocatore Numero 029 di «Squid Game». Qui l’attore interpreta Cha Woo-seok, detective d’élite dell’Unità Investigativa Speciale di una compagnia assicurativa, specializzato in frodi inerenti polizze sulla vita. La trama, da thriller d’autore, parte dalla strana telefonata di un’informatrice che avverte l’uomo di un omicidio legato a un caso di frode, di cui lei avrebbe le prove. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Su Prime Video «Il bacio della sirena» thriller romantico Articoli correlati Trench in streaming su Prime Video e Google Play: un “thriller alla veneziana” tra noir, comunità e identitàDopo Arcano Veneziano, arriva in streaming anche Trench, secondo lavoro di Serge Turgeon, regista veneziano di origine Montréal, autore attento al... ‘Crime on Prime’: il nuovo catalogo crime thriller di Prime VideoPrime Video lancia la sua più ambiziosa offerta di contenuti crime fino ad oggi, portando ad un pubblico globale una ricchissima serie di adattamenti... Closer and Closer | DRAMA, THRILLER | Full Movie in English Aggiornamenti e notizie su Prime Video Temi più discussi: Prime Video Ultra: Amazon rincara il piano senza spot con 4K; Amazon Prime Video Ultra ufficiale: il piano ad-free ora costa di più (negli USA); Tre titoli su Amazon Prime Video da vedere con l'amica che...; The 50 Italia, il nuovo reality show di Prime Video con i protagonisti del GF, Temptation Island e Amici. Prime Video dice addio a questa funzione che prima era gratuita: e in Italia?Prime Video introdurrà dal 2026 negli USA un piano Ultra a pagamento per streaming 4K e più vantaggi; il piano base sarà limitato a 1080p. tech.everyeye.it Winx Club & Friends su Prime Video: il nuovo canale SVOD di RainbowLe fate più amate del mondo e tanti altri fantastici eroi sono pronti a far sognare il pubblico di tutte le età. Rainbow annuncia il lancio di Winx ... superguidatv.it CODICE D'ONORE - AMAZON PRIME VIDEO Il tenente Daniel Kaffee (Tom Cruise), un giovane avvocato della Marina brillante ma incline ai patteggiamenti facili, viene incaricato di difendere due marines accusati dell'omicidio di un commilitone nella base di - facebook.com facebook Un documentario uscito su Amazon Prime Video esplora la storia del locale riconosciuto come uno dei più trasgressivi d'Italia. Un dancefloor dove musica e moda si intrecciavano in un vortice di creatività che si rinnovava continuamente. La proprietaria del clu x.com