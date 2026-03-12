Come si realizza il trucco sorprendentemente olografico della sfilata di Chanel

Durante la sfilata Chanel autunnoinverno 202627 è stato mostrato un trucco sorprendentemente olografico, che ha attirato l’attenzione di tutti. La presentazione ha svelato come si realizza questa innovativa tecnica di make-up, caratterizzata da effetti visivi futuristici e colori vivaci. La scena ha mostrato i dettagli del processo e le caratteristiche principali di questo look audace, lasciando spazio alla curiosità del pubblico.

Sorpresa, la sfilata Chanel autunnoinverno 202627 diffonde una nuova tendenza beauty, molto sopra le righe. Sicuramente oltre le bande cromatiche tradizionali. Alcune modelle, come Marta Freccia (nella foto sotto), dai capelli lunghissimi, mostrano fasci di luce al posto dei colori più saturi e intensi. Sfumature impalpabili, altamente luminose. Giochi di interferenza della luce, in cui più onde luminose si sovrappongono. Il risultato? Un'intensità massima che si fa iridescente. Un fenomeno fisico che si ottiene unicamente con il make up della Maison. Attraverso dei trucchi e dei prodotti ad hoc che ci sono stati rivelati, dal backstage della sfilata Chanel.