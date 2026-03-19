Domenico Caliendo nasce la Fondazione a lui dedicata | la firma della madre Patrizia Mercolino

È stata ufficialmente costituita la Fondazione Domenico Caliendo, con la firma di Patrizia Mercolino, madre del bambino. L’atto si è svolto alla presenza dell’avvocato Francesco Petruzzi e di un notaio. La cerimonia si è svolta in un ambiente formale, segnando il riconoscimento ufficiale dell’ente dedicato a Domenico Caliendo.

Nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo. Alla presenza dell'avvocato Francesco Petruzzi e del notaio, Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico ha firmato ufficialmente il documento che certifica la nascita della Fondazione. Secondo quanto già annunciato dalla donna al Mattino, l'associazione si propone di vigilare sui casi di malasanità che portano alla morte di un bambino, ma anche per fornire assistenza materiale, morale e giuridica a tutte quelle famiglie che dovessero attraversare il percorso di un calvario vissuto da mamma Patrizia e papà Antonio dal 23 dicembre fino al giorno della morte del piccolo paziente, avvenuta il 21 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Domenico Caliendo, nasce la Fondazione a lui dedicata: la firma della madre Patrizia Mercolino Articoli correlati Nasce la fondazione Domenico Caliendo: tra una settimana la firmaDopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la Fondazione Domenico Caliendo. Cuore bruciato, Patrizia Mercolino sentita dai pm a Napoli sul caso di Domenico Caliendo: "Dirò la verità"Le dichiarazioni di Patrizia Mercolino ai pm di Napoli possono impartire una decisa svolta al caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Domenico Caliendo Temi più discussi: Nasce la Fondazione Domenico Caliendo. La presentazione il 18 marzo; Caso Domenico Caliendo: contraddizioni a Bolzano e nasce la Fondazione; Modificarono la cartella clinica di Domenico Caliendo, la nuova accusa dei pm di Napoli a due cardiochirurghi; Morte del piccolo Domenico Caliendo, continuano le indagini: a Bari i controlli sui due cuori espiantati. Nasce la Fondazione Caliendo. La mamma di Domenico: «Trasformerò il dolore in impegno»Nasce con un obiettivo che si racchiude in sole quattro parole: perché non accada più. Oggi è il giorno in cui i desideri dei genitori del piccolo Domenico Caliendo ... ilmattino.it Domenico Caliendo, nasce la Fondazione a lui dedicata: la firma della madreNasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo. Alla presenza dell'avvocato Francesco Petruzzi e del notaio, Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico ha firmato ufficialmente il ... ilmattino.it Gruppo Telenuova. . Domenico Caliendo due medici indagati - facebook.com facebook Avrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccol x.com