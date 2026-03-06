Sal Da Vinci si attiva per la solidarietà Ci sarà un evento per la fondazione del piccolo Domenico

Sal Da Vinci si impegna in un evento solidale dedicato alla memoria di Domenico. L'iniziativa coinvolge il cantante e una partita del cuore, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della fondazione dedicata al piccolo. L’appuntamento combina musica e sport, attirando l’attenzione su questa causa e coinvolgendo il pubblico in un gesto di solidarietà.

Non tutte le partite si giocano per vincere. Alcune si giocano per ricordare, per abbracciare una famiglia, per trasformare il dolore in qualcosa che possa aiutare gli altri. È lo spirito con cui la Nazionale Cantanti scenderà in campo in una partita speciale che sarà dedicata a Domenico, il bambino scomparso prematuramente e rimasto nel cuore di un’intera comunità.Leggi anche Il Grande Fratello VIP riaccende le luci: le prime parole di Ilary Blasi Il vincitore del Festival di Sanremo ha condiviso un video insieme a Francesco Borrelli rivelando alcuni dettagli dell’iniziativa. In questa occasione, però, il palco lascia spazio al campo da gioco, e le note diventano gesti concreti di solidarietà. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Funerali del piccolo Domenico: Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di SanremoNiente festa, per ora, a Napoli per Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria di Sanremo con il brano “Per sempre sì”.

Oggi i funerali del piccolo Domenico, Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di SanremoVista la concomitanza tra i due eventi, l'uno tragico e l'altro festoso, il cantante napoletano ha deciso di posticipare i festeggiamenti per la sua...

