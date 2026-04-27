Durante il concerto di ieri sera al Moody Center di Austin, il cantautore ha espresso una preghiera di ringraziamento, sottolineando che né il Presidente né altri membri dell’amministrazione sono rimasti feriti in seguito all’attentato avvenuto durante il gala con i media. Springsteen ha pronunciato alcune parole di gratitudine, senza ulteriori commenti sull’accaduto. La notizia dell’attentato si era diffusa pochi giorni prima, alimentando tensioni politiche e di sicurezza.

Una preghiera inaspettata. Bruce Springsteen durante il suo concerto di ieri sera, 26 aprile, al Moody Center di Austin (Texas) ha voluto commentare l’attentato a Donald Trump, durante il gala con i media. “Rivolgo una preghiera di ringraziamento per il fatto che né il nostro Presidente, né alcun membro dell’amministrazione, né alcuno dei presenti, sia rimasto ferito”. E poi ancora”: “Possiamo non essere d’accordo. Possiamo criticare chi è al potere e possiamo lottare pacificamente per le nostre convinzioni, ma non c’è posto, in nessun modo, forma o maniera, per la violenza politica di alcun tipo nei nostri amati Stati Uniti”. I rapporti tra l’artista e il presidente americano sono tesi da anni e ad ogni dichiarazione è un fuoco di polemiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una preghiera di ringraziamento perché né il nostro Presidente, né alcun membro dell’amministrazione è rimasto ferito”: così Bruce Springsteen dopo l’attentato

Preghiera di Adorazione e Ringraziamento – per Ringraziare di una Grazia Ricevuta #fede #gesu #pace

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