Nelle piazze degli Stati Uniti, artisti e cittadini si sono riuniti per chiedere la fine della guerra in Iran e criticare l'amministrazione Trump. Tra gli interventi, si sono ascoltate affermazioni contro il governo, accusato di voler governare come un tiranno. Gli organizzatori delle proteste, chiamate No Kings, hanno ribadito che il potere appartiene al popolo e non a figure autoritarie o ai loro sostenitori milionari.

«T rump vuole governarci come un tiranno. Ma questa è l’America, e il potere appartiene al popolo, non agli aspiranti re o ai loro compari miliardari », queste le parole degli organizzatori delle proteste No Kings negli Stati Uniti. Sabato 28 marzo, oltre 8 milioni di persone sono scese in piazza sotto lo slogan No Kings per chiedere la fine della guerra in Iran, il ritiro degli agenti dell’ICE e il termine dell’amministrazione Trump. Anche se un portavoce della Casa Bianca ha definito le proteste « sedute di terapia per l’opposizione che interessano solo ai giornalisti che vengono pagati per coprirle», la partecipazione è stata incredibile e ha stabilito un record storico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Bruce Springsteen a Jane Fonda e Robert De Niro: artisti e cittadini uniti nelle piazze americane chiedere la fine della guerra in Iran e dell'amministrazione Trump

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