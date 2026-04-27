Bruce Springsteen ha commentato l’attentato a Donald Trump

Bruce Springsteen ha commentato recentemente l’attentato a Donald Trump. Il cantante statunitense, noto per la sua posizione critica nei confronti dell’ex presidente, ha espresso il suo pensiero in merito all’accaduto senza entrare nel dettaglio delle sue opinioni politiche. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di grande attenzione mediatica sull’evento, che ha coinvolto l’ex presidente in modo diretto.

Che Bruce Springsteen non sia esattamente un fan di Donald Trump e della sua amministrazione è cosa nota. Tuttavia, dopo che un uomo armato ha fatto irruzione alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca sabato sera al Washington Hilton, il membro della Rock & Roll Hall of Fame ha lanciato un appello alla pace in patria e all’estero, nonché un duro attacco contro la violenza politica. Durante il concerto della E Street Band di domenica sera al Moody Center di Austin, in Texas, The Boss ha affermato: «Iniziamo questa sera con una preghiera per i nostri uomini e donne in servizio all’estero. Preghiamo per il loro ritorno sani e salvi....🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Bruce Springsteen anuncia su gira con mensaje a Trump

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