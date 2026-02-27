Consiglio comunale | litigano Forza Italia e il resto della maggioranza

Al consiglio comunale di Latina si è verificato un nuovo scontro tra Forza Italia e il resto della maggioranza. I rappresentanti di Forza Italia hanno contestato aspramente gli assessori all’Ambiente e all’Urbanistica, chiedendo un confronto diretto con la sindaca. In assenza di questa interlocuzione, hanno annunciato che lasceranno l’aula, lasciando la seduta in sospeso.

È di nuovo crisi al Comune di Latina, con Forza Italia che contesta duramente il resto della maggioranza, e in particolare gli assessori all'Ambiente, Franco Addonizio, e all'Urbanistica, Annalisa Muzio, e chiede un confronto alla sindaca, Matilde Celentano, senza il quale abbandoneranno l'aula.