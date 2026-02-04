Dissalatore a Porto Empedocle consiglio comunale deserto | salta la seduta e scoppia il caso

La seduta del consiglio comunale di Porto Empedocle dedicata al dissalatore è saltata. La riunione, prevista come seduta straordinaria, non si è mai svolta perché nessuno dei consiglieri si è presentato. La sala era vuota e la discussione, annunciata da giorni, è stata rinviata di nuovo. È un altro episodio che alimenta le tensioni tra le parti sui progetti legati all’impianto.

La seduta straordinaria e aperta del consiglio comunale di Porto Empedocle dedicata al tema del dissalatore non si è mai realmente aperta. La mancanza del numero legale ha fatto saltare l'aula trasformando quello che doveva essere un momento di confronto pubblico in un caso politico che accende.

