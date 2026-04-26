Israele nasce BeYachad | l’alleanza di Bennett per battere Netanyahu

In vista delle prossime elezioni previste tra settembre e ottobre, un nuovo schieramento politico è stato annunciato in Israele. Due partiti, guidati da Bennett e Lapid, hanno deciso di unire le forze creando la lista BeYachad, che combina le rispettive formazioni politiche. L’obiettivo dichiarato dell’alleanza è quello di superare Netanyahu e il suo partito alle urne.

?? Cosa sapere Bennett e Lapid fondono Yesh Atid e Bennett 2026 nella nuova lista BeYachad. L'alleanza punta a superare Netanyahu nelle elezioni previste tra settembre e ottobre. La politica israeliana affronta una svolta decisiva con la fusione di Yesh Atid e Bennett 2026 nella nuova lista BeYachad, un'alleanza che punta a superare Netanyahu nelle elezioni previste tra settembre e ottobre. Il progetto guidato da Bennett mira a ricomporre le fratture interne al Paese attraverso un fronte uni .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Israele, nasce BeYachad: l’alleanza di Bennett per battere Netanyahu Notizie correlate Israele, i due ex premier Lapid e Bennett uniscono le forze per cacciare Netanyahu. Quando si vota e cosa dicono i sondaggiYair Lapid e Naftali Bennett, i due politici israeliani che tra il 2021 e il 2022 avevano interrotto il “regno” di Benjamin Netanyahu spodestandolo... 2027: Schlein e l’alleanza per battere MeloniLa segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha fissato lo sguardo sul 2027 come data cruciale per il rinnovo nazionale.