Una battaglia legittima | Morrone al Brennero schiera la Commissione Ecomafie a difesa del Made in Italy
Al Brennero, lunedì scorso, si sono radunati numerosi operatori del settore agroalimentare in una manifestazione organizzata da Coldiretti, che ha attirato l’attenzione sulla questione del Made in Italy. In risposta, la Commissione Ecomafie è intervenuta per difendere le produzioni italiane e ha definito l’evento come una “battaglia legittima”. La protesta ha coinvolto diverse persone provenienti da varie regioni, tutte preoccupate per la tutela delle produzioni locali.
Non è voluta mancare la voce delle istituzioni al valico del Brennero, dove lunedì la protesta di Coldiretti ha richiamato centinaia di operatori del settore agroalimentare. Il deputato forlivese della Lega Jacopo Morrone è sceso in campo al fianco di allevatori e coltivatori per testimoniare.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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