Una battaglia legittima | Morrone al Brennero schiera la Commissione Ecomafie a difesa del Made in Italy

Al Brennero, lunedì scorso, si sono radunati numerosi operatori del settore agroalimentare in una manifestazione organizzata da Coldiretti, che ha attirato l’attenzione sulla questione del Made in Italy. In risposta, la Commissione Ecomafie è intervenuta per difendere le produzioni italiane e ha definito l’evento come una “battaglia legittima”. La protesta ha coinvolto diverse persone provenienti da varie regioni, tutte preoccupate per la tutela delle produzioni locali.