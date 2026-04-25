Manifestazione in difesa del Made in Italy | 500 agricoltori campani al Brennero per cambiare il codice doganale
Lunedì 27 aprile, circa 500 agricoltori provenienti dalla Campania si dirigeranno verso il valico del Brennero. La loro manifestazione mira a ottenere una revisione del codice doganale europeo. La protesta si svolge lungo la frontiera tra Italia e Austria, coinvolgendo agricoltori che chiedono interventi specifici per tutelare il settore agricolo italiano. La marcia si svolge senza incidenti e si conclude con un sit-in presso il confine.
Saranno circa 500 gli agricoltori campani in marcia lunedì 27 aprile al valico del Brennero per chiedere la modifica del codice doganale europeo. La protesta, organizzata da Coldiretti Campania, punta a eliminare il principio della "ultima trasformazione sostanziale", che consente attualmente a.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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