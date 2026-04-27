Una banca clandestina per il riciclo di milioni di euro di attività illecite

Gli investigatori hanno scoperto un sistema illecito che comprende una banca clandestina, tre appartamenti usati per raccogliere denaro, e una bisca non autorizzata dove si movimentavano ingenti somme. Sono stati trovati anche veicoli di lusso e proprietà immobiliari di pregio, collegati all’attività illecita. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia su operazioni finanziarie non autorizzate coinvolgenti milioni di euro.

Una banca clandestina, tre anonimi appartamenti per la raccolta del denaro, una bisca clandestina dove giravano fiumi di denaro, top car, ville da sogno. E' questo il filo conduttore dell'indagine della Guardia di Finanza di Padova che ha portato all'esecuzione di 17 misure cautelari personali e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate L’Ufficio europeo antifrode: l’aumento della spesa militare è una “calamita” per attività illeciteIl rafforzamento della spesa militare europea rischia di aprire nuovi spazi alle frodi. Scoperta una banca online abusiva: più di 4 milioni di euro movimentati e oltre 500 le vittime cadute in trappolaANCONA – Più di 500 persone coinvolte, denaro movimentato per oltre 4 milioni di euro da un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: VIDEO | Finanza: sequestrata banca clandestina gestita da cinesi: 12 arresti; FINANZA | Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere cinese; La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti; Scoperto un gruppo clandestino di ex poliziotti dedito a truffa e spionaggio. Padova, banca e bisca clandestina: 17 arresti e sequestri per oltre 40 milioniL'attività illecita, gestita da cittadini di origine cinese, si svolgeva tra Veneto, Lombardia e Toscana. Evasione fiscale, usura e riciclaggio i reati ipotizzati ... rainews.it Scoperta e sequestrata a Padova una banca clandestina, Stefani Eccellente lavoro investigativoScoperta e sequestrata a Padova una banca clandestina gestita da un'associazione a delinquere di matrice cinese ... italpress.com la Repubblica. . Una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di cittadini cinesi è stata sequestrata in un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia e Padova che hanno indagato 21 persone, di cui 17 colpite da provvedimenti restrittiv - facebook.com facebook Padova, banca e bisca clandestina: 17 arresti e sequestri per oltre 40 milioni. L'attività illecita, gestita da cittadini di origine cinese, si svolgeva tra Veneto, Lombardia e Toscana. Evasione fiscale, usura e riciclaggio i reati ipotizzati. x.com