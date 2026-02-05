Scoperta una banca online abusiva | più di 4 milioni di euro movimentati e oltre 500 le vittime cadute in trappola

Da anconatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti hanno smantellato una banca online abusiva che operava senza autorizzazioni. Oltre 500 persone hanno perso più di 4 milioni di euro affidandosi a questa truffa. La banca aveva ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, offrendo servizi come l’apertura di conti correnti esteri. Ora si cerca di risalire a chi ci stava dietro e di recuperare i soldi delle vittime.

ANCONA – Più di 500 persone coinvolte, denaro movimentato per oltre 4 milioni di euro da un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti e proposte di investimento. Questa la scoperta della Guardia di Finanza di Ancona, nell’operazione denominata “Golden Tree” e coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, che ha portato alla luce l’esistenza di un presunto sodalizio criminale volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario basato su uno schema Ponzi e ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

