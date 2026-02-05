Scoperta una banca online abusiva | più di 4 milioni di euro movimentati e oltre 500 le vittime cadute in trappola

Gli agenti hanno smantellato una banca online abusiva che operava senza autorizzazioni. Oltre 500 persone hanno perso più di 4 milioni di euro affidandosi a questa truffa. La banca aveva ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, offrendo servizi come l’apertura di conti correnti esteri. Ora si cerca di risalire a chi ci stava dietro e di recuperare i soldi delle vittime.

ANCONA – Più di 500 persone coinvolte, denaro movimentato per oltre 4 milioni di euro da un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settore finanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti e proposte di investimento. Questa la scoperta della Guardia di Finanza di Ancona, nell’operazione denominata “Golden Tree” e coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, che ha portato alla luce l’esistenza di un presunto sodalizio criminale volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario basato su uno schema Ponzi e ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l’oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite.🔗 Leggi su Anconatoday.it

La polizia di Ancona ha scoperto una banca abusiva gestita da un presunto gruppo criminale.

La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una banca abusiva che ha movimentato oltre 4 milioni di euro.

